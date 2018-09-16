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Пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти наркотики в РФ

Украинец пытался перевезти в Россию более 20 кг марихуаны
21:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Украинец пытался перевезти в Россию более 20 кг марихуаны.

Житель Луганской области пытался перевезти через границу в Российскую Федерацию в автомобиле 21 кг вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны. Правонарушитель задержан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

По информации ГПСУ, в пункт пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль "Volkswagen" украинской регистрации.

"За рулем иномарки находился наш соотечественник, житель Луганской области. При осмотре автомобиля служебный пес, специально натренированная на поиск наркотического вещества, среагировал на транспортное средство. Общей обзорной группой в составе пограничников Харьковского отряда и сотрудников СБУ и ГФС было принято решение о углубленном осмотре авто. В результате, в топливном баке иномарки было найдено 68 пакетов с веществом серо-зеленого цвета. По словам водителя, общий вес "зелья" составляет около 13 кг. Но правоохранители установили, что иномаркой намеревались перевезти 21 кг вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны", - рассказали в ведомстве.

Правонарушитель и обнаруженные вещества, по данным пограничников, переданы сотрудникам СБУ.

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Новости Украины, Гоптовка, Госпогранслужба, ГПСУ, Марихуана, Наркотики, Россия.
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