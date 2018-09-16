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В Одесской области открыли военный мемориал армии УНР

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В Одесской области открыли военный мемориал армии УНР
21:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Мемориал находится на въезде в город Ананьев и представляет собой площадь, вымощенную гранитной мостовой.

В г.Ананьев Одесской области состоялась торжественная церемония открытия первого в Одесской области военного мемориала, посвященного воинам Армии Украинской Народной Республики.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, событие приурочили к юбилею города, отметившего 12 сентября 265-летие от дня основания.

"Мы увековечили серию победных боев, которые прошли 16-19 апреля 1920 года. Тогда, благодаря согласованным действиям, местные повстанцы и подразделения Армии УНР завладели Ананьевым и близлежащими селами, заставив российских большевиков оставить собственные позиции. Этот бой прославил Одесчину, как место победы украинского оружия", - рассказал автор проекта, участник боевых действий Олег Собченко.

Мемориал находится на въезде в город и представляет собой площадь, вымощенную гранитной мостовой. Посреди площади, на каменном постаменте, установлена колонна, увенчанная увеличенной копией ордена Армии УНР Железный Крест "За Зимний поход и бои" - первого ордена в истории украинского войска. С четырех сторон постамент обрамлен гранитными досками с именами казаков и старшин Армии УНР. На площади, рядом с памятником, установлена мачта с Государственным флагом Украины.

"На памятнике вычеканены имена 106 воинов, которые происходят из Ананьевского уезда Херсонской губернии и в рядах Армии УНР боролись за независимость Украины против белых и красных оккупантов. Теперь военный чин этих людей достойно отмечен", - отметил председатель правления благотворительного фонда "Героика" Павел Подобед.

Почтить героев украинского войска собрались представители местной и областной власти, представители общественности. Почетный караул возле памятника несли военные Вооруженных Сил Украины и реконструкторы. Мемориальный комплекс построен на пожертвования, собранные фондом "Героика". Автором проекта и исполнителем работ стал доброволец О.Собченко из Черкасской области, в строительстве помогали местные волонтеры.

Первый Зимний поход Армии УНР в тылу Красной и Добровольческой армий во главе с Михаилом Омеляновичем-Павленко продолжался с 6 декабря 1919 по 6 мая 1920 года. В ходе рейда войска УНР прошли 2500 км, проведя больше 50 успешных боев. На завершающем этапе похода в апреле 1920 года войска Армии УНР кратковременно выбили большевиков из Балты и Ананьева.

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Новости Украины, Ананьев, Армия УНР, Военный мемориал, Министерство обороны Украины, Одесская область.
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