Ливни в Бердянске: Часть города затопило (Видео)
Новости Украины: В Бердянске в результате мощного ливня затопило улицы.
В Бердянске Запорожской области после мощного ливня затопило часть улиц и частных домовладений города.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"16 сентября в результате интенсивных осадков в г. Бердянск произошел сход дождевой воды на часть улиц и частных домовладений города. Некоторые улицы залиты водой, местами примерно до 20-25 см", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, без света остались 1800 абонентов микрорайона "Центр" и 1300 абонентов микрорайона "Лески". Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения в этих районах.
"Уровень воды на улицах города постепенно снижается. Ситуация контролируемая", - отметили в ГУ ГСЧС.