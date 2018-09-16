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Ливни в Бердянске: Часть города затопило (Видео)

Бердянск
23:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Бердянске в результате мощного ливня затопило улицы.

В Бердянске Запорожской области после мощного ливня затопило часть улиц и частных домовладений города. 

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 сентября в результате интенсивных осадков в г. Бердянск произошел сход дождевой воды на часть улиц и частных домовладений города. Некоторые улицы залиты водой, местами примерно до 20-25 см", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без света остались 1800 абонентов микрорайона "Центр" и 1300 абонентов микрорайона "Лески". Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения в этих районах.

"Уровень воды на улицах города постепенно снижается. Ситуация контролируемая", - отметили в ГУ ГСЧС.

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Новости Украины, Бердянск, ГСЧС, Запорожская область, Ливни.
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