Ливни в Бердянске: Часть города затопило (Видео)

В Бердянске Запорожской области после мощного ливня затопило часть улиц и частных домовладений города.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 сентября в результате интенсивных осадков в г. Бердянск произошел сход дождевой воды на часть улиц и частных домовладений города. Некоторые улицы залиты водой, местами примерно до 20-25 см", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без света остались 1800 абонентов микрорайона "Центр" и 1300 абонентов микрорайона "Лески". Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения в этих районах.

"Уровень воды на улицах города постепенно снижается. Ситуация контролируемая", - отметили в ГУ ГСЧС.