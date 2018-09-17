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В "Борисполе" задержан гражданин Туниса

Взятка
08:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: При попытке проникнуть в Украину с помощью взятки в аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Туниса.

В аэропорту "Борисполь" правоохранителями задержан гражданин Туниса при попытке за взятку незаконно проникнуть в Украину, сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

"Задержан гражданин Туниса, который пытался за $500 беспрепятственно попасть на территорию Украины без законных на то оснований", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в воскресенье вечером. В прокуратуре проинформировали, что задержание проводилось совместно с сотрудниками отдельного отдела внутренней безопасности (ОКПП "Киев") Госпогранслужбы Украины и следователями отделения полиции в аэропорту Борисполь Бориспольского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Иностранец был задержан непосредственно после попытки предоставления указанной суммы неправомерной выгоды офицеру-пограничнику, начальнику группы паспортного контроля одного из отделений инспекторов пограничной службы "Борисполь" во время проведения неотложных следственных (розыскных) действий", – сказано в сообщении. Иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Взятка у задержанного изъята. Первоочередные следственные действия продолжаются.

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Новости Украины, Аэропорт, Борисполь, Взятка, Тунис, Украина.
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