Москаль: Дорога к озеру Синевир свободна

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что распространенная некоторыми интернет-изданиями информация, что из-за обвала моста в Межгорском районе перекрыта дорога к Синевирскому озеру, не соответствует действительности. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

"Информация о том, что из-за обвала моста перекрыта дорога к Синевирскому озеру, - фейк", - заявил Г. Москаль.

Он пояснил, что между селами Синевирская Поляна и Ростока действительно рухнул старый деревянный мост, который ведет в урочище, где расположены несколько летних домиков. "Этим мостом, как правило, пользуются пастухи и грибники, жилых домов там нет, то есть люди не остались заблокированными", - отметил Г. Москаль. Он добавил, что в понедельник работники Национального природного парка "Синевир" начнут восстанавливать мост и закончат работу за несколько дней. "Дорога к Синевирскому озеру свободна, поэтому не надо отпугивать туристов непроверенной информации, взятой из соцсетей", - заявил председатель Закарпатской ОГА.