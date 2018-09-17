Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли Гнутово и Лебединское

В эти сутки, по состоянию на утро, зафиксировано 2 прицельных обстрела украинских позиций со стороны боевиков.

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Этой эпохи российско-оккупационные войска совершали огневые провокации из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону защитников Украины в районе Гнутово и Лебединского. Зафиксировано 2 прицельных вражеских обстрела", - сказал спикер.

Спикер также сообщил, что в течение минувших суток в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях боевики не прекращали провокационные обстрелы оборонительных позиций подразделений Объединенных сил.

В целом в течение 16 сентября боевики совершили 30 прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.