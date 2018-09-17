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В результате ДТП на Львовщине погиб водитель

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ДТП
14:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 23.55 на автодороге Львов - Рава-Русская вблизи села Лужки.

В ночь на понедельник в Жовковском районе (Львовская обл.) на автодороге Львов - Рава-Русская произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого водитель погиб, 20 пострадавших госпитализированы, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 сентября в 00:07 вблизи с.Лужки Жовковского района на автодороге Львов - Рава-Русская произошло столкновение рейсового автобуса (находилось 53 человека) с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и 20 человек госпитализированы в больницы", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

Также сообщается, что спасатели деблокировали тело погибшего.

Вместе с тем, как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Львовской области, после данного ДТП госпитализированы 7 человек. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

По данным полиции, столкновение легкового автомобиля Volkswagen и рейсового автобуса сообщением Черновцы – Гдыня произошло в 23:55 воскресенья, 16 сентября, на автодороге Львов-Рава-Руська в Жовквовском районе.

"В результате ДТП погиб водитель Volkswagen, 21-летний житель Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

По данным полиции, на момент аварии в автобусе находился 51 пассажир и 2 водителя. В результате ДТП восемь пассажиров доставили в больницу. После осмотра семерых госпитализировали, а одного отпустили.

Позже в отделе коммуникации полиции Львовской области обновили информацию, указав, что по состоянию на 12:30 понедельника, в результате ДТП за медицинской помощью обратился 21 пассажир автобуса: жители Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской и Донецкой областей в возрасте 20-55 лет. Количество госпитализированных уточняется.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3-х лет или без такового.

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Новости Украины, Авария, ГСЧС, ДТП, Львов-Рава-Русская, Львовская область.
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