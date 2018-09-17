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В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

Припять
14:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Двое граждан Украины и один литовец были задержаны полицией в в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Полиция задержала в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сталкеров - двух граждан Украины и гражданина Литвы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

Фото: kv.npu.gov.ua

"19-летнего жителя Кропивницкого полицейские обнаружили на объекте "Чернобыль-2". Еще двух незаконных туристов, киевлянку и гражданина Литвы, сотрудники отделения полиции зоны ЧАЭС обнаружили вблизи Села Бенивка", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП. Материал направлен в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения. Экстремалам грозит наказание - штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Новости Украины, Зона отчуждения, Полиция, Сталкеры, ЧАЭС, Чернобыль.
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