В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

Полиция задержала в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сталкеров - двух граждан Украины и гражданина Литвы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

Фото: kv.npu.gov.ua

"19-летнего жителя Кропивницкого полицейские обнаружили на объекте "Чернобыль-2". Еще двух незаконных туристов, киевлянку и гражданина Литвы, сотрудники отделения полиции зоны ЧАЭС обнаружили вблизи Села Бенивка", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП. Материал направлен в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения. Экстремалам грозит наказание - штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.