Из львовской школы эвакуировали 437 детей

Учеников школы № 77 во Львове сегодня эвакуировали из-за запаха газа. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

"Сегодня в 9:00 резкий запах газа распространился на территории школы и в помещении фойе. 437 детей, которые присутствовали в школе, были эвакуированы на территорию церкви. По вызову ответственного ЦС в школе на территории работали аварийная служба газа, ГСЧС и полиция", - сообщило руководство школы.

Работники аварийной службы газа обнаружили место разлива сжиженного газа из баллона на территории гаражей, расположенных рядом. "По заключению газовой службы, которая выехала на место происшествия, на территории гаражей, граничащих со школой, неизвестные лица, вероятно, слили конденсат с газового баллона", - отметили в мэрии. Спасатели локализовали и обезвредили источник запаха. Сейчас запах рассеивается, помещение школы проветривают и дезинфицируют. Жизни детей и персонала школы ничего не угрожает.