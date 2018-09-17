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В Днепровской школе массово заболели дети

Больница
15:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Выясняются обстоятельства массового заболевания учеников одной из школ Днепра, госпитализировано 38 детей.

На сегодня заболели уже 38 учеников школы №62 в Днепре. Об этом сообщил директор департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрей Бабский в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущего дня заболело 38 детей. Но сегодня уже можно говорить о положительной динамике. Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторное наблюдение 8 детей. В стационарах города и в дальнейшем находятся 22 ребенка, и 8 детей получают лечение в домашних условиях", - написал А. Бабский.

В течение выходных дней медицинские работники лечебных учреждений города занимались организацией необходимых процессов для скорейшего выздоровления пострадавших школьников. Также медики амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников школы по месту жительства.По данному факту открыли уголовное производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

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Новости Украины, Госпитализация, Днепр, Заболевание, Ученики, Школа.
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