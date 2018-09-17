В Киеве в подарочном пакете обнаружили мертвого младенца

В Соломенском районе Киева прохожие обнаружили мертвую девочку и вызвали соответствующие службы. Причина смерти новорожденного ребенка будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

На месте происшествия правоохранители установили, что за домом возле мусора прохожие нашли подарочный пакет, а в нем — ребенка. Судебно-медицинский эксперт после осмотра ребенок сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружил. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлено, родился ли ребенок мертвым и какова причина смерти.

Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации — ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции опросили жителей окрестных домов, но свидетелей или очевидцев этого события, а также матери новорожденного ребенка не обнаружили.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в частности устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые находятся неподалеку, и направлены запросы в родильные дома и больницы. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства происшествия.