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Водитель сбил ребенка на переходе в Николаеве

ДТП
17:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: Водитель на автомобиле в Николаеве совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП.

17 сентября в семь часов утра на перекрестке улиц Кузнецкой и 1-й Слободской в Заводском районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие. 

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

"Неустановленный водитель автомобиля, по предварительным данным марки Renault Logan, белого цвета, двигаясь по улице Гвардейской в сторону улицы Кузнецкой, на перекрестке с улицей первой Слободская совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

После ДТП водитель не предоставил травмированному мальчику помощь и скрылся с места происшествия в направлении улицы Кузнецкой. Ребенка с тяжелыми травмами головы доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины - это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Такое правонарушение наказывется штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Сейчас полиция разыскивает водителя.

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Новости Украины, ДТП, Николаев, Полиция, Ребенок.
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