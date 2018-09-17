В Киеве спасатели получат новые специализированные автомобили

Столичные спасатели получат 6 новых специализированных автомобилей, а также пожарно-спасательное оборудование на общую сумму 13,5 млн грн.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, речь идет о двух автомобилях САРМ - специализированных аварийно-спатсательных автомобилях "Ford" для перевозки пожарных и пожарного оборудования, двух автомобилях - дымозащитных станциях, одном водолазно-спасательном автомобиле для перевозки водолазного оборудования и одной так называемой "штабной" машине, которая выезжает, например, на большие пожары и в которой можно организовать круглосуточную работу штаба по ликвидации ЧС - в автомобиле есть карты, оборудование.

"Как бывший военный, я знаю, что ваша профессия требует самопожертвования и готовности отдать свою жизнь ради спасения других. Поэтому ваша ежедневная работа не просто очень важна, она крайне ценна", - отметил Поворозник.

Он вручил также спасателям благодарности Киевского городского головы за высокий профессионализм и личный вклад в реализацию государственной политики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

По данным КГГА, с начала 2018 года пожарными спасательными подразделениями столицы совершено около 10 тыс. выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций различного характера. Киевские спасатели спасли жизни 135 гражданам (из них 9 детей) и имущество на 1 млн грн.