Наев и Хуг провели переговоры
Новости Украины: 17 сентября по просьбе первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга состоялась рабочая встреча командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева с командой СММ ОБСЕ.
Контролируемые Россией боевики с середины сентября снизили интенсивность применения минометов против военнослужащих операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"В ходе встречи командующий Объединенных сил обратил внимание на то, что враг, скрывая свою деятельность в районах Новоазовска, Заиченко, Верхнешироковского на Мариупольском направлении и в Леоново и Изварино, приближенных к государственной границе с Россией, запрещает посещение патрулями ОБСЕ указанных районов", - говорится в сообщении.
"Генерал-лейтенант Сергей Наев заметил, что враг с началом сентября увеличил применение тяжелого вооружения против военных частей Объединенных сил, но, осознав тщетность своих намерений и ощутив на себе адекватное реагирование со стороны украинских защитников, с середины текущего месяца значительно снизил интенсивность применения минометов", - заявляют в ООС.
"Командующий Объединенных сил обсудил дальнейшие шаги по продолжению работ по восстановлению важных объектов, что стало возможным благодаря установлению режима тишины на Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.