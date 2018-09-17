Наев и Хуг провели переговоры

Контролируемые Россией боевики с середины сентября снизили интенсивность применения минометов против военнослужащих операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В ходе встречи командующий Объединенных сил обратил внимание на то, что враг, скрывая свою деятельность в районах Новоазовска, Заиченко, Верхнешироковского на Мариупольском направлении и в Леоново и Изварино, приближенных к государственной границе с Россией, запрещает посещение патрулями ОБСЕ указанных районов", - говорится в сообщении.

"Генерал-лейтенант Сергей Наев заметил, что враг с началом сентября увеличил применение тяжелого вооружения против военных частей Объединенных сил, но, осознав тщетность своих намерений и ощутив на себе адекватное реагирование со стороны украинских защитников, с середины текущего месяца значительно снизил интенсивность применения минометов", - заявляют в ООС.

"Командующий Объединенных сил обсудил дальнейшие шаги по продолжению работ по восстановлению важных объектов, что стало возможным благодаря установлению режима тишины на Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.