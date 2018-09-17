Завтра станет известна причина отравления детей в Днепре

Врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета, передает УНН.

"С 13 сентября в лечебных заведениях города находилось всего 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Все они были в инфекционных отделениях и получали лечение согласно протоколу. Сейчас выписано 8 детей, в больницах остается 22 ребенка. Еще 8 детей с симптомами острой кишечной инфекции находились на домашнем лечении под наблюдением медработников. То есть, с 13 сентября и до сих пор в городе в целом 38 детей с симптомами острой кишечной инфекции", - заявила главный специалист отдела первичной медицинской помощи департамента здравоохранения населения горсовета Днепра Наталья Мороз.

"Обучение в школе приостановлено с 14-го по 21 сентября. Сейчас в учебном заведении проводится проверка", - сообщил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

"Для окончательного решения о факте заболевания детей в школе № 62 нам нужны официальные результаты лабораторных исследований. Такие исследования, согласно законодательству, продолжаются 6 суток. Итак, завтра мы получим официальные результаты", - сказала начальник отдела санэпиднадзора Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович.