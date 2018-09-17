На Донбассе завершили ремонт КПВВ "Марьинка"

В Донецкой области в понедельник завершены работы по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка", сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Установили 2 зала ожидания (по одному на въезд и выезд), оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы; обеспечили стабильное электроснабжение; построили скважину и подвели воду к санитарным модулям (кстати, один из них адаптировали под нужды людей с ограниченными физическими возможностями) установили навесы над пешеходными зонами и зонами прохождения автомобильного контроля, а также ограждение внутри КПВВ для разграничения движения автотранспорта от пешеходных дорожек", - написал А.Куць в понедельник вечером в своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, обустройство КПВВ осуществили за счет областного бюджета - на это потратили 11,3млн грн. Обслуживание пропускного пункта также будет осуществляться за счет областных средств.

"Сегодня КПВВ "Марьинка" посетила делегация политических директоров министерств иностранных дел стран объединения Бенилюкс", - отметил А.Куць, добавив, что обновление на контрольно-пропускных пунктах проводится с чисто гуманитарными целями, а все конструкции легко разбираются и перемещаются.

Он также сообщил, что благоустройство КПВВ "Марьинка" является пилотным проектом и вскоре подобным образом будут оборудованы остальные действующие в Донецкой области КПВВ - "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорское".