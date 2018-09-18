Строительство 4-й линии метро Киева: Кличко рассказал о стоимости и сроках

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство четвёртой линии столичного метрополитена начнётся после достройки Подольско-Воскресенского моста и продлится 5 лет, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Развитие транспортной инфраструктуры - это одно из приоритетных направлений нашей работы. И дальнейшее строительство метрополитена - ключевая задача. Мы ознакомились с возможностями, которыми располагает компания China Railway International Group and China Pacific Construction Group (CPCG – ИФ). И я уверен, что этот проект тоже будет приоритетным для наших партнеров, чтобы реализовать его в максимально короткий срок", - цитирует пресс-служба КГГА В.Кличко.

По словам мэра Киева, сейчас идет работа по согласованию "дорожной карты", в которой будут прописаны поэтапные действия как столичной власти, так и специалистов компании China Pacific Construction Group. По проекту новая линия метрополитена будет почти 30 км в длину с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией. Для ее эксплуатации должны быть построены два электродепо - основное "Троещина" и второе – "Гатное". Стоимость строительства оценивается в $2 млрд, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

"Очень хорошо, что такие всемирно известные компании начинают сотрудничество с нами. Я в свою очередь лично выступаю гарантом защиты инвестиций. Уверен, что до конца этого года мы подготовим все необходимые документы. И начнем работать", - отметил мэр.