В Николаеве спасатели погасили пожар на предприятии в Заводском районе

В 13:43 понедельника в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории предприятия, расположенному в переулке Корабелов в Заводском районе Николаева, который силами полутора десятков человек был ликвидирован в течение немногим более 20 минут.

"По прибытию установлено, что горит помещение на первом этаже в здании, которое не эксплуатируется, и в котором сильное захламление. Вместе с тем в помещении находились газосварочные баллоны. Спасатели подали стволы на охлаждение. Пожарные локализовали пожар в кратчайшие сроки. В 14:05 пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м", - говорится в обнародованном в понедельник вечером на сайте Госслужбы Украины по ЧС сообщении.

Всего на месте работали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.