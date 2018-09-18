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В Запорожской области появится новая биоТЭЦ

БиоТЭЦ
02:10 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: По данным разработчиков проекта, электрическая мощность биоТЕЦ составит 8,6 МВт, а тепловая — 38 МВт.

В городе Токмак Запоржской области построят новую биоТЕЦ. Об этом сообщает АгроПортал, со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

«По данным разработчиков проекта, электрическая мощность биоТЕЦ составит 8,6 МВт, а тепловая — 38 МВт. Станция будет работать на пеллетах из лузги подсолнечника и соломы. БиоТЕЦ сможет заместить не менее 3 млн м3 газа в отопительный период и обеспечит город тепловой энергией и горячей водой», — говорится в сообщении.

Благодаря удачному размещению станции будет возможность постоянно поставлять сырье.

Также уточняется, что тепло, сгенерированное станцией, будет подаваться в сеть с стимулирующим тарифом, а электроэнергия — по «зеленому» тарифу в размере 12,4 евроцента/кВт*ч.

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Новости Украины, БиоТЭЦ, Биоэнергетика, Новости Украины, Украина, Экология, Энергетика.
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