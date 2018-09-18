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На Днепропетровщине мужчина убил сожительницу и бросился с топором на полицейских

Полиция
03:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Днепропетровщине полицейские применили оружие для задержания набросившегося на них с топором мужчины, до этого убившего сожительницу.

В н.п. Синельниково Днепропетровской области во время выезда на вызов "семейная ссора" на полицейских с топором набросился мужчина, который до этого на глазах у детей убил 29-летнюю сожительницу, сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции области.

"Вызов на линию "102" поступил 17 сентября. На территории домовладения между супругами возникла ссора. Во время конфликта мужчина начал наносить женщине удары палкой, а затем нанес несколько ударов топором. На месте происшествия, чтобы остановить подозреваемого, полицейские применили огнестрельное оружие и ранили мужчину в ногу", - говорится в обнародованном сообщении.

Полицейские с применением табельного огнестрельного оружия задержали жителя Синельниково.

Следственное подразделение внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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