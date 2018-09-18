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Полиция задержала банду орудовавших на Киевщине рэкетиров

Нацполиция
06:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Задержание произошло во время совместной спецоперации нескольких подразделений Нацполиции.

Сотрудники Нацполиции Украины задержали членов преступной организации из числа бывших спортсменов и ранее судимых за тяжкие преступления лиц, которые под прикрытием главы одного из поселковых советов Киевской области занимались разбоями и вымогательством несуществующих долгов.

"Злоумышленники применяли силу и оружие, а также - шантаж и повреждение чужого имущества. В результате масштабной спецоперации подразделений Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством ГПУ, участники криминальной группировки задержаны", - сообщает в понедельник Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В рамках защиты системы Министерства внутренних дел Украины также установлена причастность преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений с применением оружия военнослужащим Национальной гвардии Украины. Происшествие имело место в конце 2017 года в городе Буча Киевской области.

Кроме того, члены этого же группировки угрожали, а затем нанесли телесные повреждения председателю общественной организации "Союз воинов-участников АТО поселка Гостомель". Он открыто заявлял о злоупотреблениях местного руководства в сфере выделения земельных участков и прикрытия этих сделок работниками правоохранительных органов.

Главным следственным управлением (ГСУ) Нацполиции было начато уголовное производство по факту совершения членами устойчивой, иерархической группы, действующей на территории Киева и Киевской области, преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой) и ч.4 ст.189 ( вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что в состав указанной межрегиональной группировки входят преимущественно бывшие спортсмены и лица, в прошлом осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Установлено, что собрал криминальную "команду" председатель одного из поселковых советов Киевщины ради "силовой поддержки" в решении собственных должностных и бизнес вопросов. Его ближайший "соратник" и лидер преступной группы - 37-летний ранее судимый житель Киевской области. Авторитет в криминальной среде и силовую помощь, в случае необходимости, банде обеспечивал так называемый "смотрящий" в городе Ирпень. Непосредственные исполнители преступлений - жители Киевщины в возрасте от 25 до 46 лет, с целым "багажом" совершенных правонарушений", - говорится в информации.

Совместно с работниками уголовного розыска полиции Киева и Главного следственного управления Нацполиции оперативники Департамента внутренней безопасности установили факт вымогательства участниками преступной организации 58 тыс. грн у мужчины. Деньги предназначались якобы за невыполненные ремонтные работы. Злоумышленники угрожали ему физической расправой в случае отказа.

Также правоохранители установили факт нанесения подозреваемыми телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии Украины. "В результате происшествия один из раненых потерял глаз. Факт стрельбы произошел в общественном месте, где чудом не пострадали случайные прохожие", - проинформировали в полиции.

Также злоумышленники подозреваются в вымогательстве $50тыс. с угрозой расправы у жительницы Ирпеня, которая занималась предпринимательской деятельностью и сама воспитывала несовершеннолетних детей. Чтобы окончательно запугать женщину, рэкетиры открыто завладели ее золотыми украшениями, имеющимися средствами и бытовой техникой.

Семь фигурантов преступной организации, в том числе и лидер, были задержаны. Задержание произошло во время совместной спецоперации нескольких подразделений Нацполиции.

По решению суда правоохранители провели 34 санкционированных обыска по месту жительства участников преступной группировки и в служебном кабинете уличенного председателя поселкового совета. У злоумышленников изъяли большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте, а также автомобили элит-класса.

Сейчас задержанным готовится объявления подозрения по ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.187 (разбой) и ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство об избрании участникам бандформирования меры пресечения в виде содержания под стражей.

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