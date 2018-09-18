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Беспилотник США провел разведку на Донбассе

Беспилотник США
08:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Стратегический беспилотник ВВС США провел 10-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, предназначенный для ведения разведки на большую глубину территории противника, в понедельник совершил многочасовой полет в районе линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он также несколько раз приближался к границам России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более десяти с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тыс. метров, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом американский разведчик не менее восьми раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

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Новости Украины, RQ-4B Global Hawk, Беспилотник, ВВС США, Донбасс.
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