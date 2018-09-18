На Закарпатье задержали иностранцев, сбивших насмерть девушку

Мужчина и женщина, граждане Германии и Израиля, которые сбили 15-летнюю девушку на трассе "Киев-Ужгород" в Закарпатской области, задержаны на границе Украины при попытке покинуть пределы страны, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, пограничники Чопского отряда получили информацию от Национальной полиции о розыске двух иностранцев, которые в районе с.Нижнее Солотвино Ужгородского района совершили смертельный наезд на 15-летнюю девушку и скрылись с места происшествия.

"О задержании подозреваемых иностранцев пограничники проинформировали сотрудников Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Как установили впоследствии правоохранители, правонарушители являются гражданами Германии и Израиля. После совершения ДТП они оставили свое транспортное средство и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве… После составления процессуальных документов иностранцы переданы представителям Нацполиции", - говорится в сообщении.