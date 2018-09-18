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На Закарпатье задержали иностранцев, сбивших насмерть девушку

Задержаны двое иностранцев
10:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: facebook.com/DPSUkraine/

Новости Украины: Двое иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку в Закарпатье, задержали на границе.

Мужчина и женщина, граждане Германии и Израиля, которые сбили 15-летнюю девушку на трассе "Киев-Ужгород" в Закарпатской области, задержаны на границе Украины при попытке покинуть пределы страны, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, пограничники Чопского отряда получили информацию от Национальной полиции о розыске двух иностранцев, которые в районе с.Нижнее Солотвино Ужгородского района совершили смертельный наезд на 15-летнюю девушку и скрылись с места происшествия.

"О задержании подозреваемых иностранцев пограничники проинформировали сотрудников Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Как установили впоследствии правоохранители, правонарушители являются гражданами Германии и Израиля. После совершения ДТП они оставили свое транспортное средство и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве… После составления процессуальных документов иностранцы переданы представителям Нацполиции", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, ГПСУ, ДТП, Закарпатье, Киев-Ужгород.
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