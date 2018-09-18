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Протесты под ГПУ: полиция задержала семерых участников

Беспорядки под ГПУ, 17 сентября 2018 года
11:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: FacebookОлександр Аронець

Новости Украины: Полиция установила семерых лиц, причастных к беспорядкам под Генпрокуратурой, один задержан, у него изъято оружие.

Полиция установила личности семерых человек, причастных к беспорядкам под зданием Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, один задержан, у него изъято оружие, заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений… В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал С.Князев во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно событий под Генпрокуратурой.

"Принято и согласовано с прокурором города решение о задержании по ст.208 УПК одного участника вчерашних событий по квалифицируюшим признакам ст.263 УК. У этого гражданина изъяли пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия", - добавил он.

По словам главы Нацполиции, в ближайшее время этому человеку суд изберет меру пресечения.

Вместе с тем, С.Князев не уточнил, какую организацию представляет задержанный, отметив лишь, что речь идет о гражданине Украины.

Как сообщалось, в понедельник активисты партии "Свобода", "Национального корпуса", С14 и других националистических организаций провели акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины в связи с экстрадицией в РФ добровольца, воевавшего на Донбассе, гражданина РФ Тимура Тумгоева. Они требовали отставки заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина.

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В ходе протеста начались беспорядки, участники акции начали бросать брусчатку в двери здания Генпрокуратуры. Они также зажгли мусор, бумагу и другие предметы перед входом в ведомство.

В полиции Киева заявили о семерых правоохранителях, пострадавших в ходе беспорядков, и открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.296 (хулиганство)".

Кроме того, полиция открыла уголовное производство по факту нападения на съемочную группу одного из телеканалов в ходе беспорядков на акции протеста по ч.1 ст.171 УК (препятствование профессиональной деятельности журналистов). Во время прямого включения неизвестные бросали яйца в съемочную группу, женщина ударила журналистку в лицо. В главке не указали, о каком телеканале идет речь, но телеканал "Newsone" сообщил о нападении на их съемочную группу в ходе акции.

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Новости Украины, Беспорядки под ГПУ, Генпрокуратура, ГПУ, Нацкорпус, Полиция.
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