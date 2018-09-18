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Ситуация на Донбассе: 4 обстрела, потерь нет

ВСУ
13:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями.

В эти сутки по состоянию на утро зафиксированы 4 прицельных обстрела украинских позиций со стороны боевиков.

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"С начала этих суток, по состоянию на 9 утра, зафиксированы четыре вражеских огневых провокации с применением пехотного вооружения. Все они произошли на Донецком направлении", - сказал спикер.

Он уточнил, что противник дважды вел обстрелы защитников Лебединского из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Под утро из такого же вооружения оккупанты обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил возле населенного пункта Водяное. Утром в течение часа вели огонь по позициям украинских подразделений в районе Широкино, используя стрелковое оружие и ручные гранатометы.

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

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Новости Украины, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, Максим Праута, Минобороны.
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