В Житомире горит картонный комбинат

Пожарные ликвидируют пожар в складском помещении на территории ООО "Житомирский картонный комбинат", площадь пожара около 3 тыс кв м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"18 сентября в 11:20 на площади Станишевской, 7, на территории ООО "Житомирский картонный комбинат", в отдельно стоящем одноэтажном здании склада готовой продукции (размером 250х30м) возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет. Площадь пожара около 3 тыс кв м", - сообщает ведомство.

К тушению пожара привлечены 61 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.