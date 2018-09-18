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В Житомире горит картонный комбинат

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Масштабный пожар на складах картонного комбината. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/10265046-v-zhitomire-proizoshel-masshtabnyy-pozhar-na-kartonnom-kombinate-foto.html
14:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: zhytomyr.dsns.gov.uа

Новости Украины: В Житомире произошел масштабный пожар на складах картонного комбината.

Пожарные ликвидируют пожар в складском помещении на территории ООО "Житомирский картонный комбинат", площадь пожара около 3 тыс кв м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"18 сентября в 11:20 на площади Станишевской, 7, на территории ООО "Житомирский картонный комбинат", в отдельно стоящем одноэтажном здании склада готовой продукции (размером 250х30м) возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет. Площадь пожара около 3 тыс кв м", - сообщает ведомство.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности возле Чернобыля

К тушению пожара привлечены 61 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.

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Новости Украины, ГСЧС, Житомир, Пожар, Спасатели.
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