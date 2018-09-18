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На Луганщине нашли тайник с боеприпасами

На Луганщине нашли тайник с боеприпасами
16:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Луганской области пограничники совместно с сотрудниками СБУ, действующих в составе Объединенных сил, обнаружили схрон с гранатами и боеприпасами.

Схрон с боеприпасами пограничники обнаружили в Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"В оставленном здании в поселке Красная Таловка на границе с РФ совместная группа обнаружила гранаты и более 100 патронов различного калибра", — говорится в сообщении.

По вышеуказанному факту пограничниками в Национальной полиции было направлено уведомление о противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления по ст. 263 УК Украины.

Сначала правоохранители получили информацию, что в одном из заброшенных зданий населенного пункта Красная Таловка возможно находится схрон с боеприпасами.

По вышеуказанному факту пограничники в Национальной полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”. Продолжаются следственные действия.

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Новости Украины, Боеприпасы, ГПСУ, Гранаты, Луганская область, СБУ.
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