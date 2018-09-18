Киевская турфирма продавала авиабилеты в оккупированный Крым
Новости Украины: Сотрудники прокуратуры АР Крым и СБУ обнаружили в Киеве турфирму, которая незаконно продавала авиабилеты в оккупированный Россией полуостров.
Агент одной из киевских компаний по продаже транспортных и туристических услуг уведомлен о подозрении за продажу авиабилетов из городов Российской Федерации в аннексированный Крым.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, женщине инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что гражданка Украины, находясь на указанной должности, в нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере авиационных перевозок и пересечения государственной границы, осуществляла продажу авиабилетов из разных городов РФ во временно закрытый аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении.
Таким образом, подчеркнули в прокуратуре, она способствовала незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.