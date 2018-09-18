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Россия незаконно вещает в Крыму на 500 радиочастотах

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Борис Бабин
17:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
ru.krymr.com

Новости Украины: Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о незаконном телерадиовещании РФ из Крыма на прилегающие районы Херсонской области.

РФ незаконно использует более 500 радиочастот в Крыму, что приводит к распространению российского телерадиовещания из временно оккупированной территории на прилегающие районы Херсонщины.

Об этом рассказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин во вторник во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи, сообщает корреспондент Укринформа.

"За четыре года оккупации Российская Федерация полностью инкорпорировала полуостров в собственные системы информатизации... Оккупационная власть на соответствующие программы информатизации ежегодно тратит из местных бюджетов около 4 млн руб. Относительно ситуации с телерадиовещанием, можно сказать, что на сегодня государство-агрессор незаконно использует в Крыму более 500 частот. Соответственно на сегодня можем констатировать не только почти полное отсутствие в Крыму украинского вещания, но и распространение за последние месяцы вещания с временно оккупированной территории на прилегающие территории Херсонщины", - отметил Бабин.

При этом он обратил внимание на то, что в 2019 году РФ планирует перейти на цифровое телерадиовещание.

"После того, как в мае этого года россияне запустили новую мощную станцию "Соленое озеро", это возле Джанкоя, их мощности в распространении незаконного телерадиовещания на подконтрольную территорию значительно выросли. И, как нам говорят, с нового года Российская Федерация планирует переходить на цифровое вещание. После этого качество такого вещания на подконтрольной территории Украины только улучшится," - уточнил Бабин, отметив, что меры по противодействию российской агрессии в сфере информатизации и связи должны касаться по меньшей мере глушения сигнала соответствующих российских каналов.

С другой стороны, в своем докладе он также акцентировал и на отсутствии украинских печатных СМИ в информационном пространстве Крыма.

"Сегодня почтовые отправления с отметками "Крым - Россия - Севастополь - Россия" принимаются Укрпочтой для передачи украинским абонентам. У нас по этому вопросу уже было несколько совещаний и Укрпочта это объясняет ручным режимом сортировки отправлений - что они не могут это изменить, поэтому действительно сегодня оккупационная власть может из Севастополя послать повестку крымскому активисту в Киев и Укрпочта ее доставит. Такая у нас интересная ситуация", - отметил постоянный представитель Президента.

Подытоживая, он заявил о готовности участвовать в работе по совершенствованию санкционного механизма.

"Мы готовы вместе с депутатами, и со всеми структурами прорабатывать ответные ограничения в отношении носителей государственной и служебной тайны в отношении посещения ими оккупированной территории, потому что сейчас таких ограничений в законодательстве не предусмотрено, и мы будем работать по вопросам противодействия незаконной почтовой связи, а также в сфере санкций, потому что на сегодня есть соответствующие предложения относительно применения санкционного механизма. Как по мне, мы должны его применять и как относительно контента для ключевых телерадиокомпаний и операторов связи РФ, так и в технической составляющей - это прежде всего те компании, которые незаконно поставляют соответствующее оборудование на оккупированные территории, потому что на сегодня для обустройства систем телерадиовещания оккупанты активно используют в частности оборудования из стран ЕС", - уточнил Бабин.

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Новости Украины, Борис Бабин, Крым, Радиочастоты, Россия.
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