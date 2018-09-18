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На строительстве в Киеве фильтров предприниматель украл 2,3 млн

В Киеве на строительстве фильтров предприниматель украл 2,3 млн
18:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Pixabay

Новости Украины: В столичных Бортничах городская прокуратура уличила предпринимателя, привлеченного к строительству очистных сооружений, в краже 2,3 млн гривен.

Прокуратура Киева заподозрила предпринимателя, привлеченного к строительству очистных сооружений в микрорайоне Бортничи, в незаконном завладении более 2,3 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Столичные правоохранители разоблачили частного предпринимателя, который во время строительства гидроузла микрорайона Бортничи незаконно завладел государственными средствами в сумме более 2 млн 390 тыс. гривен. <...> Сейчас предпринимателю сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по факту служебной халатности директора КП “Позняки-Инвест” при строительстве очистных сооружений в микрорайоне Бортничи, установлено, что 40-летний предприниматель, выполняя функцию подрядчика при выполнении указанных работ, составил заведомо ложные документы по их стоимости.

Так, в соответствии с актами приемки строительных работ, которые фактически не были выполнены в полном объеме на счета подрядчика в период с марта 2011-го по май 2013 года было сверх сметы выплачено более 2 млн 390 тыс. гривен государственных средств.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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Новости Украины, Бортничи, Киев, Очистные сооружения, Подозрение, Прокуратура Киева.
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