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ОБСЕ заявляет о нарушении режима "тишины" со стороны военных РФ

ОБСЕ
18:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призывает прекратить огонь на Донбассе.

В соответствии с отчетом СММ ОБСЕ, на временно оккупированной территории Донецкой области зарегистрировано тяжелое вооружение РФ, которое размещено с нарушением линий отвода.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

"На временно оккупированной территории Донецкой области зарегистрировано тяжелое вооружение вооруженных формирований Российской Федерации, которое размещено за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линий отвода: 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 14 единиц; 120 мм минометы - 15 единиц. Боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях. В соответствии с отчетом СММ ОБСЕ оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районах н.п. Верхнешироковского, Новоазовска, Южной Ломоватки, Заиченко, Должанского", - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать объявленное с 29 августа школьное перемирие - 17 сентября боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня, дважды применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 мм и 82 мм минометы.

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Новости Украины, Боевики, Восток Украины, Донбасс, ОБСЕ, Режим прекращения огня.
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