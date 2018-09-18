В Харькове суд вынес приговор мужчине, сбившему насмерть ребенка

Червонозаводский районный суд г.Харькова приговорил к 7 годам тюрьмы водителя, который в июне 2018 года сел пьяным за руль и сбил насмерть 7-летнюю девочку.

"42-летний мужчина признан виновным в совершении смертельного ДТП, в котором погиб ребенок (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины)... Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области во вторник.

Приговор суда не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.

Как сообщалось, 17 июня на ул.Драгомировская в Харькове, мужчина за рулем микроавтобуса Mercedes выехал на автопарковку возле супермаркета АТБ, где находились двое детей. Не справившись с управлением, он сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров. Автомобиль остановился только после того, как врезался в здание супермаркета. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Досудебным расследованием установлено, что водитель совершил смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.