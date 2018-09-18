Суд в Харькове продлил арест Зайцевой и Дронову

В Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 16 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, обоим водителям участникам смертельного ДТП суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 16 ноября.

Следующее судебное заседание назначено на 2 октября.

Как сообщалось, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.