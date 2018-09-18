ООС: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

Незаконные вооруженные формирования в течение дня вторника, с 7.00 до 18.00, 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника.

Согласно информации, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Южное, Павлополь и Широкино. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС, добавив, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.