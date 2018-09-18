Массовое отравление в Днепре: из больниц выписали 19 школьников
Новости Украины: В Днепре из больниц выписали 19 школьников, которые на прошлой неделе пожаловались на ухудшение самочувствия.
По состоянию на 13.00 сегодняшнего дня из стационаров уже выписаны 19 детей под амбулаторное наблюдение.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский.
"В лечебных учреждениях города находятся 11 детей, еще девять получают лечение в домашних условиях. Состояние больных улучшается", - отметил он.
Всего, как сообщил Бабский, заболели 39 учеников.
Как сообщалось, 13 сентября начала поступать информация о госпитализации с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" учеников школы №62 города Днепр.
14 сентября школу закрыли на карантин. Специалисты выясняют причины возникновения заболевания детей.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).