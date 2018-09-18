Массовое отравление в Днепре: из больниц выписали 19 школьников

По состоянию на 13.00 сегодняшнего дня из стационаров уже выписаны 19 детей под амбулаторное наблюдение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский.

"В лечебных учреждениях города находятся 11 детей, еще девять получают лечение в домашних условиях. Состояние больных улучшается", - отметил он.

Всего, как сообщил Бабский, заболели 39 учеников.

Как сообщалось, 13 сентября начала поступать информация о госпитализации с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" учеников школы №62 города Днепр.

14 сентября школу закрыли на карантин. Специалисты выясняют причины возникновения заболевания детей.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).