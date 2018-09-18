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В Одессе на таможне раскрыли схему выдачи незаконных разрешений

СБУ в Одессе "накрыла" схему выдачи незаконных разрешений
18:54 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ в Одессе выявила чиновника таможни, организовавшего схему выдачи предпринимателям разрешительных документов для внешнеэкономических операций.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Чиновник Одесской таможни брал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений для внешнеэкономических операций

"Правоохранители установили, что чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценивал от $2 тыс.", - сообщает во вторник пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук.

Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства таможенником $3 тыс.

"Сотрудники СБУ задержали чиновника вблизи рабочего места во время получения всей суммы взятки", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

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