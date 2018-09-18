Угроза мусорного коллапса: экологи Киева обратились к власти

Из-за блокирования неизвестными лицами полигона твердых бытовых отходов в селе Подгорцы под Киевом в столице возникла угроза мусорного коллапса.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинской экологической лиги.

"В очередной раз на проблеме обращения с отходами в Украине спекулируют разного рода "политики". Перекрытие подъезда к пятому полигону приведет к мусорному коллапсу в столице и близлежащих населенных пунктах, и в то же время это выгодно кому-то, кто не имеет никакого отношения к вопросам экологической безопасности", - отмечается в заявлении.

Как отмечает Всеукраинская экологическая лига, согласно решению киевской власти полигон должен быть закрыт с 1 октября 2018 года, чем и воспользовались неизвестные лица, которые блокируют объект.

"Закрытие полигона с 1 октября 2018 года требует группа людей, которая приезжает на автобусах каждый день. И все было бы хорошо, если бы... Куда девать мусор из Киева? Засеять все близлежащие к городу лесополосы и поля? А последствия? А экологическая катастрофа? Киевская власть потеряла много времени, которое должна была бы использовать на строительство нового мусороперерабатывающего завода. Возникают вопросы: что делать с полигоном? Кто обеспечит консервацию полигона? Куда должны деться газ и фильтрат, которые уже есть и еще будут выделяться?" - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем, действия неизвестных, которые блокируют полигон, во Всеукраинской экологической лиге назвали "экологическим терроризмом".

"Люди, которые перекрывают свалку в Подгорцах, понимают, что они являются экологическими террористами. Полигон без контроля уровня фильтрата, без дегазации и рекультивации – бомба замедленного действия, которая приведет к экологической катастрофе", - говорится в заявлении.

Во Всеукраинской экологической лиге призвали власть вмешаться в ситуацию и защитить безопасность киевлян и местных жителей в Подгорцах, которые страдают от экологической ситуации на полигоне.

"Власть должна решительно защитить безопасность киевлян и местных жителей и обеспечить штатный режим работы полигона – экологически опасного объекта до полного его закрытия. Надеемся, что и местная власть с. Подгорцы, и районная власть Обуховского района, киевская власть договорятся и примут цивилизованное решение относительно дальнейшей рекультивации пятого полигона и строительства мусороперерабатывающего завода", - отмечается в заявлении.