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В Украине зафиксированы новые случаи ботулизма

Рыба
22:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Три человека, в том числе ребенок, заболели ботулизмом на Донетчине.

В Донецкой области трое местных жителей – двое взрослых и ребенок, - заболели ботулизмом, сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации (ОГА) во вторник.

"В Донецкой области зарегистрировано еще три случая ботулизма: двое взрослых, один ребенок. Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое", - говорится в информации.

В департаменте здравоохранения ОГА напомнили, что ботулизм является одной из самых тяжелых инфекционных болезней, которая может привести к летальному исходу.

"Ботулизм - это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям, вызванное палочкой Clostridium botulinum и ее токсином, содержится в неправильно приготовленных и хранящихся консервах. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их органолептических свойств. Вегетативные формы и споры обнаруживаются в кишечнике различных домашних и особенно диких животных, водоплавающих птиц, рыб", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что в период с начала 2018 года по 11 сентября в стране было зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 93 человека, 8 из них умерли.

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Новости Украины, Ботулизм, Донецкая область, Инфекционная болезнь, Пищевое отравление.
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