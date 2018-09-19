День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры
Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры
Новости: Скандальное заявление: в Германии уволили главу внутренней разведки
Скандальное заявление: в Германии уволили главу внутренней разведки
Новости: "Ливерпуль" выиграл у "ПСЖ" в стартовом матче Лиги чемпионов
"Ливерпуль" выиграл у "ПСЖ" в стартовом матче Лиги чемпионов
Новости: Планета вблизи от Земли может быть пригодной к жизни
Планета вблизи от Земли может быть пригодной к жизни
X

Сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках чиновника Одесской таможни

СБУ
02:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Чиновник Одесской таможни брал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений для внешнеэкономических операций.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"Правоохранители установили, что чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценивал от $2 тыс.", - сообщает во вторник пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук.

Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства таможенником $3 тыс.

"Сотрудники СБУ задержали чиновника вблизи рабочего места во время получения всей суммы взятки", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взятки, Новости Украины, Происшествия, СБУ, Таможня, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Суд в Харькове продлил арест Зайцевой и Дронову На строительстве фильтров в Киеве предприниматель украл 2,3 млн ОБСЕ заявляет о нарушении режима "тишины" со стороны военных РФ

Последние новости

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео) В Украине зафиксированы новые случаи ботулизма Смалийчук: Не заберу ни единого своего слова
Сегодня читают
01 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
02 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
03 Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)
04 Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
05 Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа
06 Месси невероятным ударом со штрафного забил первый гол Лиги чемпионов-2018/19 (Видео)
Новости сегодня
02:25 Порция позитива: веселые демотиваторы, которые заставят вас смеяться без остановки
01:39 "Галатасарай" уничтожил "Локомотив" в Стамбуле в матче Лиги чемпионов
00:36 Водитель на мокрой трассе переоценил свои навыки и оказался в овраге (Видео)
00:15 Самые очаровательные итальянские актрисы, которые достойны восхищения (Фото)
00:04 Медики подсказали, как сохранить зрение при работе с компьютером
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Новости: В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам
В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам
Новости: Михайлово чудо: история и традиции, приметы праздника
Михайлово чудо: история и традиции, приметы праздника
Новости: Специалисты составили список продуктов, которые реально полезны для мозга
Специалисты составили список продуктов, которые реально полезны для мозга
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь