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Вдоль дороги Авдеевка-Опытное проведут работы по поиску взрывоопасных предметов

Поиск мин и взрывоопасных предметов
03:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Работы осуществляет мобильная группа разминирования из состава одного из подразделений ООС.

В Донецкой области вдоль дороги Авдеевка – Опытное украинские военные до 21 сентября проверят местность на наличие взрывоопасных предметов, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

"С 18 сентября по приказу командующего объединенных сил с целью обеспечения безопасного передвижения и работы представителей Международного Комитета Красного Креста вдоль дороги Авдеевка – Опытное осуществляется проверка местности на наличие взрывоопасных предметов и установка знаков о минной опасности", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук во вторник.

Работы осуществляет мобильная группа разминирования из состава одного из подразделений ООС. Военнослужащие проводят обследование территории на предмет наличия мин, боеприпасов, неразорвавшихся и других взрывоопасных предметов.

"Работы планируется выполнить до 21 сентября", - сказано в сообщении.

Координацию работ и обеспечение соблюдения режима прекращения огня на время их проведения осуществляет украинская сторона СЦКК во взаимодействии со Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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Новости Украины, Авдеевка, Донбасс, Новости Украины, ОБСЕ, ООС, Опытное, СЦКК, Украина.
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