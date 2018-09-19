Ситуация на Донбассе: боевики 25 раз открывали огонь, двое бойцов погибли
Новости Украины: За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военных погибло, один военнослужащий получил легкие ранения.
На протяжении прошлых суток, 18 сентября, российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино.
Мощному обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции ООС на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Луганское.
Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один потерпел легких ранений.
По данным разведки, в течение трех суток оккупантов уничтожено, пятеро ранены.
От начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березового – на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.