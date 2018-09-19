День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Патриарх Филарет: Украина в ближайшее время получит Томос
Патриарх Филарет: Украина в ближайшее время получит Томос
Новости: Итоги 18 сентября: Крушение Ил-20, Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию
Итоги 18 сентября: Крушение Ил-20, Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
X

Ситуация на Донбассе: боевики 25 раз открывали огонь, двое бойцов погибли

ВСУ
07:35 Сегодня Телеграф
Фото: facebook.com/pressjfo

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военных погибло, один военнослужащий получил легкие ранения.

На протяжении прошлых суток, 18 сентября, российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино.

Мощному обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции ООС на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Луганское.

Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один потерпел легких ранений.

По данным разведки, в течение трех суток оккупантов уничтожено, пятеро ранены.

От начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березового – на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Харькове суд вынес приговор мужчине, сбившему насмерть ребенка В Одессе на таможне раскрыли схему выдачи незаконных разрешений Массовое отравление в Днепре: из больниц выписали 19 школьников

Последние новости

От Porsche до Lamborghini: самые мощные и быстрые машины на службе полиции (Фото) Омелян в Мюнхене договорился о сертификации Hyperloop Специалисты назвали 7 самых ценных продуктов для здоровья
Сегодня читают
01 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
04 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
05 Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)
06 Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Новости сегодня
08:05 Капитан Хоффенхайма - о предстоящем матче против Шахтера в Лиги чемпионов
07:50 Чигринский рассказал о перспективах АЕКа в Лиге чемпионов
07:33 "Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (Видео)
07:32 Шахтер – Хоффенхайм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
07:20 Шахтер - Хоффенхайм: слова Фонсеки перед матчем Лиги чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: боевики 25 раз открывали огонь, двое бойцов погибли
Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери
Новости: Ураган "Флоренс" в США: на северном побережье погибло уже 35 человек
Ураган "Флоренс" в США: на северном побережье погибло уже 35 человек
Новости: Денуклеаризация: Южная и Северная Кореи подписали важное соглашение
Лидеры Корей подписали важное соглашение
Новости: Рецепт дня: салат Цезарь с жареной курицей и гренками
Рецепт дня: салат Цезарь с жареной курицей и гренками
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь