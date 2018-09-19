Ситуация на Донбассе: боевики 25 раз открывали огонь, двое бойцов погибли

На протяжении прошлых суток, 18 сентября, российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино.

Мощному обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции ООС на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Луганское.

Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один потерпел легких ранений.

По данным разведки, в течение трех суток оккупантов уничтожено, пятеро ранены.

От начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березового – на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.