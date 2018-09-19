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Киев стоит в огромных пробках: в центре митингуют "евробляхеры"

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Из-за митинга в Киеве образовались пробки
10:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Информатор

Новости Украины: Из-за собрания владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского.

19 сентября в Киеве под зданием Кабинета Министров Украины начали собираться владельцы авто на еврономерах. Сотни машин припарковались на проезжей части.

В связи с этим на дорогах образовалась тянучка. Об этом сообщает "Информатор".

В городе образовались тянучки 

Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором будут вносить правки в два законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.

Пробка частично тянется на Крещатик

Владельцы «евроблях» переживают о дальнейшей судьбе принятия решения.

Из-за собрания владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично тянется на Крещатик в сторону Европейской площад

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Новости Украины, Евробляхи, Еврономера, Киев, Митинг, Пробки.
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