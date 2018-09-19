Киев стоит в огромных пробках: в центре митингуют "евробляхеры"

19 сентября в Киеве под зданием Кабинета Министров Украины начали собираться владельцы авто на еврономерах. Сотни машин припарковались на проезжей части.

В связи с этим на дорогах образовалась тянучка. Об этом сообщает "Информатор".

В городе образовались тянучки

Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором будут вносить правки в два законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.

Пробка частично тянется на Крещатик

Владельцы «евроблях» переживают о дальнейшей судьбе принятия решения.

Из-за собрания владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично тянется на Крещатик в сторону Европейской площад