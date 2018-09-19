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Министр обороны Великобритании посетил Донбасс

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Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
11:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании посетил передовые рубежи обороны ВСУ на Донбассе

Во время рабочего визита в Украину британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном (Gavin Alexander Williamson) побывала в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где ознакомилась с текущей обстановкой в регионе и посетила передовые рубежи украинской обороны.

"Свою работу на Донбассе высокие зарубежные гости начали в Краматорске (Донецкая обл. - Ред) со встречи с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Приветствуя гостей, командующий объединенных сил поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку Украины в борьбе с коварным врагом", - сообщает в среду утром пресс-центр штаба ООС на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ходе брифинга С.Наев сообщил об обстановке в районе проведения операции и вдоль линии государственной границы Украины с государством-агрессором, которая входит в район ответственности Объединенных сил.

"Были приведены конкретные факты применения вооружения российского происхождения против военных частей, ведущих боевые действия на востоке Украины. Генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал Гэвина Уильямсона о мерах, которые выполняются Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в информации.

Отдельно в ходе беседы обсуждался ряд гуманитарных инициатив Командования объединенных сил, направляемых на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказания помощи учреждениям здравоохранения и детям, находящимся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения сторон.

"В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил. Больше всего, признается британский гость, его поразили устойчивость и храбрость украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира", - информируют в пресс-центре штаба ООС.

После передовой командующий ООС ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ, где подробно рассказал о работе пунктов пропуска на линии разграничения сторон.

"В конце поездки британский чиновник выразил благодарность командующему объединенных сил за организованную им содержательную поездку по району проведения операции. Он отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине и всесторонне поддерживать ее", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Великобритания, ВСУ, Гэвин Уильямсон, Донбасс, ООС, Сергей Наев.
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