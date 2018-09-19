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Консульство Венгрии вручает украинцам венгерские паспорта

Паспорт Венгрии
14:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: По информации СМИ венгерское консульство в городе Берегово выдает гражданам Украины венгерские паспорта.

В консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - трижды повторяют граждане текст клятвы на фоне венгерского флага. После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции от венгерских дипломатов. "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства", - сказал венгерский дипломат.

Письменный запрос в консульство Венгрии в городе Берегово в установленном законом порядке прокомментировать эту информацию, а именно - подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрию украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым нас связал оператор, не понимала украинского языка, а другой предоставленный номер не отвечал. При этом в посольстве Венгрии в Киеве, куда был направлен аналогичный запрос, подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать. "Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", - ответила собеседница по-русски, подчеркнув при этом, что украинским не владеет.

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Новости Украины, Берегово, Венгрия, Гражданство, Паспорт, Украина.
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