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Горсовет Днепра просит Раду выделить средства на строительство ВПП

Аэропорт Днепра
16:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Депутаты Днепровского горсовета обратились к Кабинету министров о выделении средств на строительство взлетно-посадочной полосы в Днепре.

Депутаты Днепровского городского совета в среду приняли обращение к Кабинету министров Украины, в котором призвали рассмотреть вопрос о выделении средств на строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Днепре.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это решение поддержало большинство депутатов города.

Ему предшествовала петиция в поддержку стремления мэра Бориса Филатова модернизировать Днепровский аэропорт, которая была зарегистрирована на сайте мэрии и набрала необходимое количество голосов.

Как отмечают авторы документа, открытый 75 лет назад аэропорт требует скорейшей модернизации. Горсовет указывает, что терминал аэропорта находится в частной собственности ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа", тогда как ВПП принадлежит государству.

"Учитывая то, что собственник терминала допускает к использованию только партнерские авиационные компании, один из крупнейших городов в Украине остается без надлежащего авиасообщения", – констатируют депутаты.

Они отмечают, что появился инвестор, готовый построить новый терминал рядом с терминалом "Днипроавиа", однако для реализации этого проекта нужно строительство новой ВПП за счет госбюджета.

"По планам инвестора, для г. Днепр будет использован проект, подобный тому, по которому построен терминал в Харькове", – говорится в обращении.

Согласно ему, этот проект доработан с учетом полученного опыта эксплуатации харьковского термина и при условии финансирования государством ВПП может быть завершен до конца 2020 года.

Как сообщалось, бизнесмен Александр Ярославский, владелец компании DCH, готов инвестировать на условиях частно-государственного партнерства $60-70 млн в строительство аэровокзального комплекса в Днепре, рассчитанного на обслуживание 3,5-4 млн пассажиров в год.

По его словам, государство должно профинансировать строительство взлетной полосы стоимостью порядка $120 млн, что на $80 млн дешевле, чем взлетная полоса в аэропорту "Харьков".

"Как только первая гривня от государства поступит, воткнется первая лопата в строительство. Думаю, будет привлечено до 3 тыс. строителей, которые могут сдать объект за 2,5-3 года", - сказал А. Ярославский в середине июля.

Вместе с тем бизнесмен заявил, что если государство не выделит деньги на строительство полосы и перрона, то сооружение терминала бесполезно.

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Новости Украины, Аэропорт, Днепр, Днепропетровская область.
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