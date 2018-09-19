Нелегальные игротеки закрыли в Тернополе

Правоохранители Тернопольской области пресекли незаконную деятельность 9 игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН. Отмечается, что нелегалы действовали в Тернополе и маскировали свою деятельность под пункты распространения государственных лотерей.

"В помещениях, где продавали лотерейные билеты, клиентам предоставляли доступ к азартным играм, используя компьютерную технику и Интернет", - рассказали в прокуратуре.

По результатам проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли доказательства противоправной деятельности организаторов незаконного бизнеса - компьютерную технику, цифровые носители информации, мобильные телефоны, наличные средства. Обыски проводились на основании постановлений следственного судьи. Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом) продолжается.