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КПИ им. Игоря Сикорского создает Институт оборонных технологий

КПИ им. Игоря Сикорского
18:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" создает в своем составе Институт оборонных технологий.

Национальный технический университет Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" расширяет сотрудничество с сектором национальной безопасности и обороны: в составе КПИ создается Институт оборонных технологий.

Согласно сообщению на сайте учебного заведения, создание Института оборонных технологий одобрено на прошедшем в сентябре ученом совете КПИ.

Как следует из сообщения, планируется, что основными направлениями деятельности Института оборонных технологий станут образовательное и научно-инновационное. К сфере задач создаваемого института отнесены переподготовка и повышение квалификации кадров оборонного сектора, магистерская подготовка, специализированная языковая подготовка, а также защита интеллектуальной собственности. В рамках научно-инновационного направления планируется решение задач по продвижению оборонных научно-конструкторских разработок и трансферу оборонных технологий.

НТТУ "КПИ им. Игоря Сикорского" – один из базовых научных и кадровых центров ОПК, на уровне порядка 80% интегрирован в ОПК и создание принципиально новых систем вооружений, в первую очередь, систем авиакосмического назначения.

Сегодня НТТУ активно развивает, в том числе, тематику противодействия киберугрозам. В условиях новых вызовов обороноспособности государства КПИ уже создано около 40 видов новых видов вооружений, часть из них уже поставлена на вооружение ВСУ.

С 2015 года НТУУ входит в состав участников украинской инновационно-производственной платформы "Объединение "Киевская политехника" по внедрению оборонных стартапов, созданной под координацией СНБОУ с учетом опыта израильского "Техниона".

В феврале в КПИ открыта новая магистерская программа "Управление в сфере военно-промышленного комплекса" для подготовки управленцев центрального аппарата и предприятий госконцерна "Укроборонпром", "Лиги оборонных предприятий Украины", Министерства обороны. Первый выпуск управленцев-магистров намечен на 2019 год.

Указом президента в январе ректор НТТУ "КПИ имени Игоря Сикорского" Михаил Згуровский назначен членом Набсовета госконцерна "Укроборонпром", также в январе он избран главой Набсовета госконцерна.

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Новости Украины, Институт оборонных технологий, Киев, Киевский политехнический университет, КПИ.
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