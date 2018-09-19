Срок до 6 лет грозит луганчанке, "заминировавшей" ТРЦ Киева

Столичная полиция установила и задержала жительницу Луганской области, которая в состоянии опьянения сообщила о заминировании одного из столичных ТРЦ. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, передает УНН.

"Правонарушительница позвонила по спецлинии 102 и сообщила, что в помещении ТРЦ на территории Соломенского района заложена взрывчатка. После тщательного обследования объекта и прилегающей к нему территории опасных предметов и веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после розыскных мероприятий столичные полицейские оперативно установили личность женщины, которая совершила ложное сообщение. Ею оказалась жительница Луганской области, 1984 года рождения, которая в последнее время проживала в Киеве. Установлено, что подозреваемая на момент звонка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Соломенского УП ГУНП в г. Киеве сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до шести лет.