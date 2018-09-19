Школьники в Днепре могли отравиться грязной водой

Госпродпотребслужба по итогам обследования школы № 62 в Днепре, где отравились дети, выявила ряд нарушений в водоснабжении и не исключила, что причиной вспышки может быть загрязненная питьевая вода. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"В ходе проведения эпидемиологического расследования специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области выявлен ряд нарушений действующего законодательства, которые, вероятно, способствовали возникновению и распространению инфекции. Установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения вспышки среди детей послужило загрязнение питьевой воды. Это стало возможным в связи с несовершенством системы внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения в учреждении", - говорится в сообщении.

Так, во время обследования был зафиксирован факт работы системы горячего и холодного водоснабжения в объединенном режиме, что, в свою очередь, приводит к снижению давления и обмена горячей воды с внешней системой холодного водоснабжения. В то же время застоявшаяся теплая вода является оптимальной средой для развития как кишечных бактерий, так и вирусов. Кроме этого, визуально определялся желтый окрас проточной воды. Отмечается, что по состоянию на 18 сентября за медицинской помощью обратилось в лечебно-профилактические учреждения города 39 учеников школы №62 г. Днепр. На стационарном лечении находится 11 детей, выписано 19 детей с диагнозом "ОКИ неустановленной этиологии", 9 детей находится под медицинским наблюдением амбулаторно.