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Школьники в Днепре могли отравиться грязной водой

Анализ воды
22:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Согласно выводам Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области ученики днепровской школы №62 могли отравиться грязной питьевой водой.

Госпродпотребслужба по итогам обследования школы № 62 в Днепре, где отравились дети, выявила ряд нарушений в водоснабжении и не исключила, что причиной вспышки может быть загрязненная питьевая вода. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"В ходе проведения эпидемиологического расследования специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области выявлен ряд нарушений действующего законодательства, которые, вероятно, способствовали возникновению и распространению инфекции. Установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения вспышки среди детей послужило загрязнение питьевой воды. Это стало возможным в связи с несовершенством системы внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения в учреждении", - говорится в сообщении.

Так, во время обследования был зафиксирован факт работы системы горячего и холодного водоснабжения в объединенном режиме, что, в свою очередь, приводит к снижению давления и обмена горячей воды с внешней системой холодного водоснабжения. В то же время застоявшаяся теплая вода является оптимальной средой для развития как кишечных бактерий, так и вирусов. Кроме этого, визуально определялся желтый окрас проточной воды. Отмечается, что по состоянию на 18 сентября за медицинской помощью обратилось в лечебно-профилактические учреждения города 39 учеников школы №62 г. Днепр. На стационарном лечении находится 11 детей, выписано 19 детей с диагнозом "ОКИ неустановленной этиологии", 9 детей находится под медицинским наблюдением амбулаторно.

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Новости Украины, Вода, Днепр, Отравление, Ученики, Школа.
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