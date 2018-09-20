День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье
Климкин: Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье
Новости: Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Новости: "Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (Видео)
"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (Видео)
X

В Киевской области мать 10 детей покончила с собой

В Киевской области мать 10 детей покончила с собой
00:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: По словам свидетелей, женщина поссорилась со своим сожителем, затем повесилась в сарае.

Многодетная мать в селе Бобрик на Киевщине свела счеты с жизнью. 37-летняя Любовь Нижник, мать шести дочерей и четырех сыновей, повесилась в сарае. 

Ее нашли дети, которые в это время играли во дворе. Почему мать с десятью детьми решилась на этот шаг - свои версии селяне рассказали журналистам.

В селе рассказывают, что самоубийца якобы была беременна одиннадцатым ребенком. Ее родственники не хотят общаться со СМИ.

За час до смерти женщины, по словам соседей, они слышали, как она ссорилась со своим сожителем. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киевская область, Многодетная мать, Происшествие, Самоубийство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Срок до 6 лет грозит луганчанке, "заминировавшей" ТРЦ Киева КПИ им. Игоря Сикорского создает Институт оборонных технологий Нелегальные игротеки закрыли в Тернополе

Последние новости

Эксперты подтвердили, что Google Pixel 3 будет выпущен с необычным дизайном ФК Нива в письме ФФУ пожаловалась на судейство Ученые создали роботов, которые будут заботиться о хрупких частях Мирового океана
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
03 Ученые создали самое сильное магнитное поле
04 Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
05 Ливерпуль нацелился на 20-летнего вингера Динамо
06 Потому что забыли: в Днепре из окна 3 этажа выпал первоклассник (Видео)
Новости сегодня
01:30 Смешно до слез: забавные причины, почему не стоит брать с собой мужчин на шопинг
01:14 Читарум: как выглядит самая грязная река планеты (Фото)
01:03 Самые интересные факты о Меган Маркл, супруге принца Гарри
00:44 Смертельные болезни, которые убивают человека за сутки
00:43 Ядерное соглашение: США хотят переговоров с Ираном
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Новости: Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Новости: Французский стиль – модные женские образы для любого времени года (Фото)
Французский стиль – модные женские образы для любого времени года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь