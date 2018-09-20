В Киевской области мать 10 детей покончила с собой

Многодетная мать в селе Бобрик на Киевщине свела счеты с жизнью. 37-летняя Любовь Нижник, мать шести дочерей и четырех сыновей, повесилась в сарае.

Ее нашли дети, которые в это время играли во дворе. Почему мать с десятью детьми решилась на этот шаг - свои версии селяне рассказали журналистам.

В селе рассказывают, что самоубийца якобы была беременна одиннадцатым ребенком. Ее родственники не хотят общаться со СМИ.

За час до смерти женщины, по словам соседей, они слышали, как она ссорилась со своим сожителем. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.